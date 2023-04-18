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Купить коттедж в Бешенковичский район, Беларусь

Островенский сельский Совет
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1 объект найдено
Коттеджв Островенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Островенский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 45,768
Продается новый дом в живописном месте на берегу озера Белое в д.Пушкари. Дом с внешней стор…

Параметры недвижимости в Бешенковичский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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