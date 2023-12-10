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Жильё в Бешенковичи, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бешенковичи, Беларусь
Дом
Бешенковичи, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом на берегу реки Западная Двина в гп. Бешенковичи. Свой выход к Западной Двине с участка 1…
€9,189
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