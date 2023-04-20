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Купить квартиру в Белоозёрск, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 7/9 Этаж
€ 16,401
Продаётся двухкомнатная квартира по улице Энергетиков, 14. Квартира на 7 этаже 9-тиэтажного …
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