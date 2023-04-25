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Жильё в Батчинский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Фруктовый, Беларусь
Дом
Фруктовый, Беларусь
136 м²
Цена по запросу
Продажа дома в Кобринском р-не п. Фруктовый, ул. Кобринская, 5 Площадь 136/97/13 Продажа жил…
Дом в Фруктовый, Беларусь
Дом
Фруктовый, Беларусь
136 м²
€ 81,384
Продажа дома в Кобринском р-не п. Фруктовый, ул. Кобринская, 5 Площадь 136/97/13   Про…
Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 76,871
Жилой дом в Кобринском р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 161,0 кв.м, общ.- 124,7 кв.м, жил.-…
Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 78,228
Жилой дом в Кобринском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 313,9 кв.…

Параметры недвижимости в Батчинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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