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Купить дом в Бастунский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Бастуны, Беларусь
Дом
Бастуны, Беларусь
90 м²
€ 23,690
Уютный дом в д. Бастуны Вороновского р-на. Дом построен в 1980 году из бревен, облицован кир…
Дом 3 спальнив Трокели, Беларусь
Дом 3 спальни
Трокели, Беларусь
1 ванных комнат 107 м²
€ 44,646
ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ В АГ. ТРОКЕЛИ (315/2) Дом находится в живописном месте, рядом с католическо…

Параметры недвижимости в Бастунский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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