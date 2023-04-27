Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Борисов

Жильё с бассейном в Борисов, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
74 м²
€ 25,350
Продаётся дом(район Торфболото).Деревянный дом 1994 года постройки, площадью 74 кв.м.В доме …

Параметры недвижимости в Борисов, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти