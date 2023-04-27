Квартира 3 комнаты Кобрин, Беларусь 3 Количество комнат 61 м² 3/5 Этаж

€ 29,877

Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Квартира …