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Купить недвижимость с бассейном в Борисовский район, Беларусь

Борисов
318
Лошницкий сельский Совет
20
Пригородный сельский Совет
20
Гливинский сельский Совет
18
Пересадский сельский Совет
8
Мётченский сельский Совет
7
Неманицкий сельский Совет
7
Веселовский сельский Совет
4
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4 объекта найдено
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 227,327
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,274
Продается  уютная дача в С/Т  Урожай. ЦЕНА СНИЖЕНА. От г. Борисова 10 мин на …
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
74 м²
€ 25,461
Продаётся дом(район Торфболото).Деревянный дом 1994 года постройки, площадью 74 кв.м.В доме …
Домв Велятичи, Беларусь
Дом
Велятичи, Беларусь
89 м²
€ 28,098
Срочная продажа! Продаём одноэтажный, полностью готовый к проживанию, уютный дом в агрогород…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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