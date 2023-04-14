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Купить коттедж с бассейном в Борисовский район, Беларусь

Борисов
12
Гливинский сельский Совет
1
Пригородный сельский Совет
1
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1 объект найдено
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 227,327
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

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