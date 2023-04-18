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Купить дом в Боровухский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 7,872
В 25 км. от Новополоцка, рядом с красивым озером, в лесном сосновом бору, продаётся дача (20…
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,288
Продается земельный участок общей площадью 0.1384 га с дачным домом общей площадью 36 КВ.м. …
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 4,577

Параметры недвижимости в Боровухский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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