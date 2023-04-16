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Купить недвижимость с бассейном в Боровской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,434
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…

Параметры недвижимости в Боровской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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