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Купить коттедж в Боровской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Боровской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 189,147
Продается коттедж, готовый к проживанию. В непосредственной близости к лесу. В доме ос…

Параметры недвижимости в Боровской сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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