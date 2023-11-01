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Квартиры в Боровской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира с гаражом, с садом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Квартира с гаражом, с садом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме на две семьи, общая площадь продаваемой части …
€15,132

Параметры недвижимости в Боровской сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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