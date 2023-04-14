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Продажа таунхаусов в Беларуси

Боровляны
5
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7 объектов найдено
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 152,914
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 108,578
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Таунхаусв Сонечный, Беларусь
Таунхаус
Сонечный, Беларусь
332 м²
€ 330,259
Авторский дизайн! Предложение для тех, кто предпочитает комфорт! Продается 4-уровневый 5-ком…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 131,199
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
110 м²
€ 88,672
Уникальное предложение в Боровлянах с индивидуальным проектом всего 730 у.е. за квадрат! Уча…
Таунхаусв Лесковка, Беларусь
Таунхаус
Лесковка, Беларусь
162 м²
€ 135,723
Продается два современных таунхауса с зеркальной планировкой, расположенных на общем участке…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
177 м²
€ 80,529
Жить в Валерьяново -престижно и статусно! Это иметь свой собственный  дом-таунхаус, гд…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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