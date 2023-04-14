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Купить коттедж с бассейном в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

Боровляны
24
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9 объектов найдено
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 805,288
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Коттеджв Лесковка, Беларусь
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 103,964
 Цена снижена радикально! Продается коттедж  рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 167,391
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттеджв Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 443,361
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 497,650
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
409 м²
€ 502,174
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Об…
Коттеджв Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
353 м²
€ 533,843
В продаже большой, просторный и светлый дом с гаражом на 2 машины, расположенный в д. Дроздо…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
428 м²
€ 497,650
Описание Местоположение Дом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном …
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
1 000 м²
€ 1,311,986
5-уровневый коттедж Начнем с прилегающей территории: Хорошие подъездные пути, рядом лес, воз…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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