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Коттеджи в Барановичский район, Беларусь

Леснянский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Коттедж в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Леснянский сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 112,648
Продажа жилого дома в д. Павлиново! * Площадь: общая – 110,6 кв.м., жилая – 55,7…

Параметры недвижимости в Барановичский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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