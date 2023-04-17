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Купить дом в Барань, Беларусь

1 объект найдено
Домв Барань, Беларусь
Дом
Барань, Беларусь
56 м²
€ 12,381
Продается земельный участок, в собственности 15 соток + 4 сотки в аренде. На участке стоит о…
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