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Коттеджи в Барань, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с гаражом, с садом, с баней в Барань, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Барань, Беларусь
Площадь 125 м²
House of Baran, st. Oktyabrskay3 level, walls - brick, roof - cipher, year of construction 2…
€31,974
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