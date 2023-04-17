Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Барань
  6. Квартиры

Купить квартиру в Барань, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается теплая, уютная 2-х комнатная квартира в г. Барань, по ул. Парковая д. 7 на втором …
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 27,311
Продается прекрасная трехкомнатная квартира в тихом районе по адресу г. Барань, ул. Островск…
Квартира 2 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 4/4 Этаж
€ 36,415
Продается отличная двухкомнатная квартира по адресу: Барань, ул. Комсомольская д.8 на ч…
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 11,835
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 20,939
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 18,162
Квартира 2 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/2 Этаж
€ 14,111
Квартира 2 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 5/5 Этаж
€ 14,111
Продается двухкомнатная квартира по адресу: г.Барань, ул. Сорокина д.15 на пятом этаже пятиэ…
Квартира 2 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 1/4 Этаж
€ 15,931
Продается аккуратная двухкомнатная квартира по адресу: Барань, ул. Комсомольская д.7 на перв…
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 15,476
Квартира 1 комнатав Барань, Беларусь
Квартира 1 комната
Барань, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/5 Этаж
€ 9,582
Квартира 3 комнатыв Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 19,755
Продаётся трёхкомнатная квартира в г.Барань, ул.Первомайская, д.1. Квартира расположена на т…
Realting.com
Перейти