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Дома в Бабуничский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с отделкой деревом в Бабуничский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с отделкой деревом
Бабуничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
€4,691
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Параметры недвижимости в Бабуничский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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