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Продажа таунхаусов в Беларуси

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1 объект найдено
Таунхаусв Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
397 м²
€ 153,119
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…

Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь

недорогая
элитное
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