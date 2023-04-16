Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Бобруйск

Купить недвижимость с бассейном в Бобруйск, Беларусь

1 объект найдено
Коттеджв Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
252 м²
Цена по запросу
Продается элитный, современный коттедж со всем необходимым для комфортной жизни! Центр город…

Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти