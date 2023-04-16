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Купить дом в Бобруйск, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
96 м²
€ 28,822
Дом в центре Продаётся жилой дом с участком 6,4 сотки по улице Гоголя. Дом деревянный общей …
Коттеджв Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
252 м²
Цена по запросу
Продается элитный, современный коттедж со всем необходимым для комфортной жизни! Центр город…
Таунхаусв Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
397 м²
€ 153,119
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
Домв Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
71 м²
€ 26,120
Домв Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
175 м²
€ 53,141
Домв Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
45 м²
€ 7,656
Продается добротный дом в г. Бобруйск. Могилевская обл., 129 км от МКАД.   Одноэтажный …

Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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