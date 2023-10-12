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Дома в Бобруйский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом в Туголица, Беларусь
Дом с гаражом
Туголица, Беларусь
Площадь 190 м²
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€56,479

Параметры недвижимости в Бобруйский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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