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Жильё в Бобруйский район, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Воротынь, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Воротынь, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/2
Продается квартира в аг. Воротынь. Могилевская обл., Бобруйский р-н, ул. Молодежная, 18. - -…
€7,483
Дом с гаражом в Туголица, Беларусь
Дом с гаражом
Туголица, Беларусь
Площадь 190 м²
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
€56,479

Параметры недвижимости в Бобруйский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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