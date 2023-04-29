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Квартиры в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Бобовичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Бобовичи, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 9,886
Добро пожаловать в эту уютную и светлую 1-комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного ки…
Квартира 2 комнаты в Бобовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобовичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 16,177

Параметры недвижимости в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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