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Купить дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,069
Домв Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
106 м²
€ 61,329
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 21,053
Домв Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
39 м²
€ 9,154
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 7,323
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
191 м²
€ 47,599
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
200 м²
€ 73,229
House level 2, walls - block, roof - metal tiles, year of construction 2021, internal area o…

Параметры недвижимости в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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