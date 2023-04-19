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Купить коттедж в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
191 м²
€ 47,599
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
200 м²
€ 73,229
House level 2, walls - block, roof - metal tiles, year of construction 2021, internal area o…

Параметры недвижимости в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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