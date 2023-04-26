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Квартиры в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Понизовье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Понизовье, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 11,842
Квартира 2 комнаты в Бабиничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бабиничи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 26,416
Квартира 4 комнаты в Антоновка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Антоновка, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 25,505
Four-bedroom apartment 1/2 & nbsp; storey panel house, area 99.6/61/9.7 m & sup2;, 2 loggia …

Параметры недвижимости в Бабиничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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