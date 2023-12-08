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Дома в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Всего в 36 км  от Дзержинска по Слуцкой трассе продается дом. Стены из газосиликатного блока…
€19,451
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Параметры недвижимости в Бобовнянский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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