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Жильё с бассейном в Озёрский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
234 м²
€ 198,261
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…

Параметры недвижимости в Озёрский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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