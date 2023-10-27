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Коттеджи в Озёрский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Озёры, Беларусь
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Озёры, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный VIP дом 187 м2 готовый к проживанию в агрогородке Озеры в 15 минутах е…
€1

Параметры недвижимости в Озёрский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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