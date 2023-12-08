Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Озёрский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Озёрский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира с мебелью в Озёры, Беларусь
Квартира с мебелью
Озёры, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается половина дома в уникальном, экологически чистом агрогородке Озеры (25 км от Гродно…
€13,801
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Озёрский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти