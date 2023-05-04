Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Полоцкий район
  5. Азинский сельский Совет

Жильё в Азинский сельский Совет, Беларусь

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
€ 46,527
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
€ 32,976
Дом в Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 103,896
Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
€ 28,820
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 162,620
Дом в Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
Площадь 137 м²
€ 43,365
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/3
€ 155,611
Дом в Смолевичский район, Беларусь
Дом
Смолевичский район, Беларусь
Площадь 42 м²
€ 13,552
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 11/25
€ 71,282
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 49,689
Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
€ 42,462
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 385 м²
€ 135,516

Параметры недвижимости в Азинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти