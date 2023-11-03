ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Озерский сельский Совет
Таунхаусы
Таунхаусы в Озерский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с домофоном
Брест, Беларусь
1
41 м²
2/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Адамковская, 1989 г.п., 2 / 5 панель, 41,1 / 41,1 / 17,2…
€23,733
Рекомендовать
Дом
Тельмы 2, Беларусь
203 м²
Продается просторный жилой дом в ближайшем пригороде Бреста, в деревне Тельмы-2. Дом 2022 го…
€113,013
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
27 м²
Продается двухэтажный дачный домик с участком 7,2 сотки садового товарищества Оптик, земля п…
€5,180
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
58 м²
11/21
Дом «Сантьяго», квартал «Южная Америка», MinskWorld Новостройка «Сантьяго» является визит…
€72,517
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
1
46 м²
8/10
€23,324
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
3
54 м²
2/5
3-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1961 г.п., 2 / 5 кирпич, 53,6 / 53,6 / 34,8 /…
€64,700
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
2
54 м²
9/9
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по адресу улица Чкалова, д. 1, корп. 2. (Октябрьский…
€64,512
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
65 м²
3/9
Продается уютная трехкомнатная квартира в тихом, зеленом районе. Функциональная планировка: …
€68,750
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Линово, Беларусь
3
80 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Пружанском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 132,9 кв.…
€14,127
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1
1
51 м²
11/12
€118,899
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
2
67 м²
24/25
Продается 2-комн. квартира по адресу ул. Ильянская, 2А. Красивая квартира с панорамным видом…
€141,078
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
57 м²
8/11
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2020 г.п., 8 / 11 кирпич, 60,0 / 56,6 / - / -, с…
€72,328
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL