Купить дом в Озерский сельский Совет, Беларусь

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Минская область
Узденский район
Озерский сельский Совет
Дома
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15 объектов найдено
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Дом
Озеро, Беларусь
61 м²
€ 26,931
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 58,545
Продается 2-х этажный дом в д. Сороковщина Узденского района, 26 км от Минска, 5 км от трасс…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 54,042
Дом 1982г.п., бревно обложено кирпичом, в жилом состоянии, продаётся со всей мебелью и техни…
Коттедж
Озеро, Беларусь
280 м²
€ 112,587
Дом
Королёво, Беларусь
120 м²
€ 38,280
Продается дом в пригороде Минска, в коттеджной застройке д. Королёво. Минская обл., Узденски…
Дом
Озеро, Беларусь
84 м²
€ 62,599
Предлагается великолепный, компактный дом в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 61,247
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 15,312
Продается небольшой загородный дом/дача. Есть прописка. Дом сборно-щитовой, предназначен для…
Дом
Королёво, Беларусь
145 м²
€ 23,868
Незавершенное законсервированное строение в деревне Королево (26 км от МКАД), район ко…
Дом
Озеро, Беларусь
64 м²
€ 16,122
Продается дом под реконструкцию! Дом находится в живописном месте, 23 км от МКАД в направлен…
Дом
Озеро, Беларусь
65 м²
€ 26,120
Агрогородок Озеро расположен возле Слуцкой трассы. Отличное транспортное сообщение, маршрутк…
Дом
Озеро, Беларусь
121 м²
€ 65,751
Продается загородный жилой дом, построенный из экологически чистых материалов. В доме предус…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 51,340
Продаётся замечательный одноэтажный дом (коттедж) с мансардным этажом! Надёжный дом и участо…
Дом
Озеро, Беларусь
162 м²
€ 26,931
Sell the house, ag. Lake, Uzdenskiy r-n, Slutskoy for example, 25 km from MKAD level 2, w…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
248 м²
€ 76,559
Продается дом, Минская область, Узденский р-н, д. Сороковщина, (Слуцкое напр., 26км. от МКАД…
Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь
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