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Купить коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
280 м²
€ 112,587

Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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