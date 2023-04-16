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Купить квартиру в Озерский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Королёво, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 32,172
Уютная двухкомнатная квартира с ремонтом в  24 км от Минска по Слуцкому шоссе (Р23) Всё…
Квартира 3 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 42,333
В деревне Королево, по ул. Школьной, д.2 Узденского района, в 28 км от МКАД по Слуцкой трасс…
Квартира 3 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 44,585
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
Квартира 3 комнатыв Озеро, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озеро, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 32,335
Предлагается уютная квартира в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в Узденск…
Квартира 5 комнатв Королёво, Беларусь
Квартира 5 комнат
Королёво, Беларусь
5 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 23,868
Незавершенное законсервированное строение в деревне Королево (26 км от МКАД), район коттеджн…

Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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