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Купить недвижимость в Озерский сельский Совет, Беларусь

20 объектов найдено
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
61 м²
€ 26,931
Квартира 2 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Королёво, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 32,172
Уютная двухкомнатная квартира с ремонтом в  24 км от Минска по Слуцкому шоссе (Р23) Всё…
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 58,545
Продается 2-х этажный дом в д. Сороковщина Узденского района, 26 км от Минска, 5 км от трасс…
Квартира 3 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 42,333
В деревне Королево, по ул. Школьной, д.2 Узденского района, в 28 км от МКАД по Слуцкой трасс…
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 54,042
Дом 1982г.п., бревно обложено кирпичом, в жилом состоянии, продаётся со всей мебелью и техни…
Коттеджв Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
280 м²
€ 112,587
Квартира 3 комнатыв Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 44,585
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
Квартира 3 комнатыв Озеро, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озеро, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 32,335
Предлагается уютная квартира в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в Узденск…
Домв Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
120 м²
€ 38,280
Продается дом в пригороде Минска, в коттеджной застройке д. Королёво. Минская обл., Узденски…
Квартира 5 комнатв Королёво, Беларусь
Квартира 5 комнат
Королёво, Беларусь
5 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 23,868
Незавершенное законсервированное строение в деревне Королево (26 км от МКАД), район коттеджн…
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
84 м²
€ 62,599
Предлагается великолепный, компактный дом в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в…
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 61,247
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 15,312
Продается небольшой загородный дом/дача. Есть прописка. Дом сборно-щитовой, предназначен для…
Домв Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
145 м²
€ 23,868
Незавершенное законсервированное строение в деревне  Королево (26 км от МКАД), район ко…
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
64 м²
€ 16,122
Продается дом под реконструкцию! Дом находится в живописном месте, 23 км от МКАД в направлен…
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
65 м²
€ 26,120
Агрогородок Озеро расположен возле Слуцкой трассы. Отличное транспортное сообщение, маршрутк…
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
121 м²
€ 65,751
Продается загородный жилой дом, построенный из экологически чистых материалов. В доме предус…
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 51,340
Продаётся замечательный одноэтажный дом (коттедж) с мансардным этажом! Надёжный дом и участо…
Домв Озеро, Беларусь
Дом
Озеро, Беларусь
162 м²
€ 26,931
Sell the house, ag. Lake, Uzdenskiy r-n, Slutskoy for example, 25 km from MKAD level 2, w…
Домв Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
248 м²
€ 76,559
Продается дом, Минская область, Узденский р-н, д. Сороковщина, (Слуцкое напр., 26км. от МКАД…

Параметры недвижимости в Озерский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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