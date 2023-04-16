Купить недвижимость в Озерский сельский Совет, Беларусь

Квартира 3 комнаты Королёво, Беларусь 3 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж

€ 42,333

В деревне Королево, по ул. Школьной, д.2 Узденского района, в 28 км от МКАД по Слуцкой трасс…