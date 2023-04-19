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Купить дом в Озерщинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
105 м²
€ 27,461
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
69 м²
€ 13,730
Пригород г. Речица. Дом бревенчатый. Площадь общая 68.7, жилая 47.9, кухня 8.5. В 2021 г. пр…

Параметры недвижимости в Озерщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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