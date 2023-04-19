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Купить квартиру в Озерщинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Озерщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерщина, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 11,900

Параметры недвижимости в Озерщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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