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Таунхаусы в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 182,182
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…

Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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