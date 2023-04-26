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Жильё с бассейном в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Коттедж в Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,002,001
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 71,962
В СТ Усяжа продается уютный дом для круглогодичного проживания. Участок 10 соток, обнесен за…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 628,528
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 819,819
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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