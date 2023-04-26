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Коттеджи в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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24 объекта найдено
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 67,407
Новый дом с интересной планировкой с/т Усяжа Адрес: СТ Усяжа  - Полноценный двухуровнев…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 270,540
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 211,331
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,509
Уютный дом-сруб из натуральных калиброванных бревен ручной рубки - это идеаль…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 198,578
Мечтаете о красоте и уюте? Тогда Вам точно нужно приобрести этот дом!  Приобретая совре…
Коттедж в Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,002,001
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 446,346
Продажа коттеджа, расположенного в поселке закрытого типа д. Багута. Общая площадь СНБ &ndas…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 108,398
Продается коттедж в д. Сосновая ! Коттеджный поселок расположен в 16 км от МКАД в Московском…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая 15 км от МКАД Московское направление. в 15 минутах от м…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
Цена по запросу
Продаётся новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом коттеджном посё…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,817
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,817
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 67,225
Продаётся дом в 26 км. от Минска, недалеко от Кургана славы. Тихое и спокойное место для ко…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
233 м²
€ 236,837
Видео-обзор квартала можно посмотреть по ссылке Финишная отделка фасада современными матери…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
103 м²
Цена по запросу
Отличное месторасположение дома, Заповедник Прилепский, IT-деревня Сосновая, Курган Славы, о…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
203 м²
€ 45,536
Дом расположен в живописном месте.  На ровном участке (в деревне), между двух холмов, …
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 104,755
Продаётся новый современный энергоэффективный коттедж на берегу Дубровского водохранилища &l…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 127,527
https://www.youtube.com/watch?v=uNWIpnCkfts Дача с возможностью круглогодичного проживания с…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 182,182
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
267 м²
€ 168,427
Полностью готовый кирпичный дом, обшит деревом. - 4 вида отопления (газ, твердое топливо, ка…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 53,744
Живописное место. На берегу «Дубровского» водохранилища. Прекрасное расположение…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 628,528
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 819,819
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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