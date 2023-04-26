Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Озерицко-Слободской сельский Совет
Коттеджи
Коттеджи в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Очистить
24 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 67,407
Новый дом с интересной планировкой с/т Усяжа Адрес: СТ Усяжа - Полноценный двухуровнев…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 270,540
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 211,331
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,509
Уютный дом-сруб из натуральных калиброванных бревен ручной рубки - это идеаль…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 198,578
Мечтаете о красоте и уюте? Тогда Вам точно нужно приобрести этот дом! Приобретая совре…
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,002,001
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 446,346
Продажа коттеджа, расположенного в поселке закрытого типа д. Багута. Общая площадь СНБ &ndas…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 108,398
Продается коттедж в д. Сосновая ! Коттеджный поселок расположен в 16 км от МКАД в Московском…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая 15 км от МКАД Московское направление. в 15 минутах от м…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
Цена по запросу
Продаётся новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом коттеджном посё…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,817
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,817
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 67,225
Продаётся дом в 26 км. от Минска, недалеко от Кургана славы. Тихое и спокойное место для ко…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
233 м²
€ 236,837
Видео-обзор квартала можно посмотреть по ссылке Финишная отделка фасада современными матери…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
103 м²
Цена по запросу
Отличное месторасположение дома, Заповедник Прилепский, IT-деревня Сосновая, Курган Славы, о…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
203 м²
€ 45,536
Дом расположен в живописном месте. На ровном участке (в деревне), между двух холмов, …
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 104,755
Продаётся новый современный энергоэффективный коттедж на берегу Дубровского водохранилища &l…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 127,527
https://www.youtube.com/watch?v=uNWIpnCkfts Дача с возможностью круглогодичного проживания с…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 182,182
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
343 м²
Цена по запросу
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в зак…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
267 м²
€ 168,427
Полностью готовый кирпичный дом, обшит деревом. - 4 вида отопления (газ, твердое топливо, ка…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 53,744
Живописное место. На берегу «Дубровского» водохранилища. Прекрасное расположение…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
810 м²
€ 628,528
Элитный особняк в тихом, живописном и экологически-чистом месте. Рядом с Раубичами. Дубровск…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 819,819
Продать старую квартиру и купить новую со скидкой 2900 BYN! Оформляем готовые варианты сделк…
Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты