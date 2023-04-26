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Квартиры в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,454
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 6,285
Продажа полдома в 20-ти минутах езды от Минска в деревне Домашаны Адрес: д. Домашаны, ул. Цв…
Квартира 1 комната в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 41,902
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Квартира 1 комната в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/4 Этаж
€ 28,238
СРОЧНО! БЕЗ ТОРГА! Продается однокомнатная квартира в аг. Слобода, ул. Машерова, д. 18. Квар…
Квартира 3 комнаты в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/3 Этаж
€ 51,922
Продается трёхкомнатная квартира в аг. Слобода. Дом панельного типа, три этажа. В доме всего…
Квартира 2 комнаты в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 3/8 Этаж
€ 52,742
Уютная, теплая двухкомнатная квартира  для комфортной жизни в ближайшем пригороде г. Ми…
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 49,189
Продажа 3-комнатной квартиры + возле дома гараж и подсобное помещение. В доме есть еще …
Квартира 2 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слобода, Беларусь
2 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 77,427
Продается квартира в блокированном жилом доме! Аг. Слобода! 17 км. от МКАД! Московское напра…

Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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