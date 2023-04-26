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Минская область
Смолевичский район
Озерицко-Слободской сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
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8 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 45,454
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19 - …
Квартира
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 6,285
Продажа полдома в 20-ти минутах езды от Минска в деревне Домашаны Адрес: д. Домашаны, ул. Цв…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 41,902
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
1/4 Этаж
€ 28,238
СРОЧНО! БЕЗ ТОРГА! Продается однокомнатная квартира в аг. Слобода, ул. Машерова, д. 18. Квар…
Квартира 3 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/3 Этаж
€ 51,922
Продается трёхкомнатная квартира в аг. Слобода. Дом панельного типа, три этажа. В доме всего…
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
3/8 Этаж
€ 52,742
Уютная, теплая двухкомнатная квартира для комфортной жизни в ближайшем пригороде г. Ми…
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 49,189
Продажа 3-комнатной квартиры + возле дома гараж и подсобное помещение. В доме есть еще …
Квартира 2 комнаты
Слобода, Беларусь
2 Количество комнат
104 м²
1/1 Этаж
€ 77,427
Продается квартира в блокированном жилом доме! Аг. Слобода! 17 км. от МКАД! Московское напра…
Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
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