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Купить дом в Озерницкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Селявичи, Беларусь
Дом
Селявичи, Беларусь
75 м²
€ 11,663
Продается одноэтажный дом в аг. Селявичи в 24 км от города Слонима. Общая площадь дома- 74,8…

Параметры недвижимости в Озерницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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