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Купить квартиру в Озерницкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Озерница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерница, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 1/2 Этаж
€ 8,200
Продается трехкомнатная квартира в аг. Озерница (в статусе доли в доме). В квартире установл…

Параметры недвижимости в Озерницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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