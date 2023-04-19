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Купить дом в Озятский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Озяты, Беларусь
Дом
Озяты, Беларусь
98 м²
€ 31,890
Лот 4356. Жилой дом в агрогородке Жабинковского р-на.Стены выполнены из шлакобетонного блока…

Параметры недвижимости в Озятский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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