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Квартиры в Озятский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Озяты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озяты, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Озяты, ул. Крачковского, 1 / 2 кирпич, 62,0 / 58,8 / 38,0, санузел…
€11,767

Параметры недвижимости в Озятский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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