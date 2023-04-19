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Купить дом в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Костени, Беларусь
Дом
Костени, Беларусь
45 м²
€ 4,374
В живописном месте продаётся деревянный дом в аг. Костени в 5 км от города Слонима! Вы может…
Домв Озгиновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озгиновичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 2,916
Продается дом в жилой деревне Соленики, Слонимского района, 9 км от города. Общей площадью 4…

Параметры недвижимости в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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